Rosatom, Macaristan'daki nükleer enerji santrali projesinde Türk şirketlerle çalışmayı planlıyor

Güncelleme:
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Macaristan'daki Paks-2 Nükleer Güç Santrali'nin inşasında Türk şirketlerinin de yer alacağını açıkladı. Likhachev, yerel müteahhitlerin projelerde önemli rol oynadığını belirtti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Macaristan'daki Paks-2 Nükleer Güç Santrali'nin inşa sürecine Türk şirketleri dahil etmeyi planladıklarını söyledi.

Likhachev, Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki temasları kapsamında gazetecilere açıklama yaptı.

Rosatom'un uluslararası projelerinde önemli oranda yerel müteahhitlerin çalıştığına işaret eden Likhachev, "Türkiye, Belarus ve Mısır'da, inşaatın farklı aşamalarında işlerin yüzde 30 ila yüzde 40'ını yerel şirketlerin üstlendiği harika rakamlar elde ettik." dedi.

Likhachev, söz konusu şirketlerin deneyim kazandıktan sonra diğer uluslararası projelere dahil olduğunu ifade ederek, "Belaruslu şirketler halihazırda Bangladeş'teki inşaatta aktif bir şekilde çalışıyor. Macaristan'daki inşaat çalışmalarına Türk ortakları da dahil etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Rosatom, Macaristan'daki Paks-2 Nükleer Güç Santrali'nin inşasına Şubat 2026'da başladı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
