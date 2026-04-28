Rosatom, Bangladeş'teki ilk nükleer güç santralini devreye alıyor
RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Mühendislik Bölümü'nün yüklenicisi ve tasarımcısı olduğu Bangladeş'teki Ruppur Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. Güç Ünitesi'nde taze nükleer yakıt yükleme işlemi başladı. Bu aşama, ünitenin temel devreye alma sürecinin ilk adımını oluşturdu.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Bangladeş Bilim ve Teknoloji Bakanı Fakir Mahbub Anam katıldıkları etkinlikte, Ruppur NGS'nin 1. Güç Ünitesi'ne taze nükleer yakıt yüklenmesine sembolik izin verdiler. Reaktör daha sonra minimum kontrol seviyesine, yani istikrarlı ve kontrol edilebilir bir güç seviyesine getirilecek. Ardından gücün kademeli olarak artırılmasına başlanacak. Bir sonraki aşama, üretilen elektriğin Bangladeş elektrik şebekesine iletileceği 'güç devreye alma aşaması' olacak.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün Bangladeş, sürdürülebilir kalkınmanın güvenilir bir kaynağı olarak barışçıl nükleer enerjiyi kullanan ülkeler kulübüne katıldı. Ruppur NGS, ülkenin enerji sisteminin en önemli unsuru haline gelecek. Rosatom için bu proje, barışçıl nükleer enerjinin geliştirilmesinde ve yabancı ortaklarımızla dostane ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir adımdır. Bangladeşli dostlarımızla birlikte modern ve güvenilir bir nükleer güç santralinin inşasında yer almaktan mutluyuz ve iş birliğimizin daha da ileriye gideceğini görüyoruz" dedi.

Bangladeş Bilim ve Teknoloji Bakanı Fakir Mahbub Anam da "Nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, ulusal enerji güvenliğinin sağlanmasında, sanayileşmenin hızlandırılmasında ve teknoloji odaklı bir ekonominin büyümesinin teşvik edilmesinde hayati bir rol oynayacak. Ruppur projesi, Bangladeş'in bilimsel ilerlemesinin bir sembolüdür ve ileri teknolojileri sorumlu ve etkili bir şekilde kullanma konusundaki hazırlığımızı ve yeteneğimizi göstermektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
