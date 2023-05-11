Roche Türkiye, aile sağlık merkezi inşası için Adıyaman Valiliği ile iş birliği protokolü imzaladı

Roche Türkiye, Adıyaman'da depremde hasar gören aile sağlığı merkezinin yeniden inşa edilmesine yönelik Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ve Adıyaman Valiliği ile işbirliği protokolü imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1958 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başladığı günden bu yana topluma ve sağlık hizmetlerine katkı sağlama misyonuyla çalışmalarını sürdüren Roche, gücünü ve kaynaklarını Türkiye'nin 11 ilini etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarının sarılması çalışmalarına destek için seferber etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Roche Türkiye ile Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ve Adıyaman Valiliği arasında yeni bir aile sağlık merkezinin (ASM) yapımı için iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında Roche Türkiye, Adıyaman'ın merkez ilçesinde iki katlı ve altı hekim kapasiteli yeni bir aile sağlık merkezi inşa edecek.

Protokol imza törenine Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Natasa Klicko ve Roche İlaç Türkiye Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları Bölüm Lideri Tuğba Akgül katıldı.

Açıklamada imza töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, "Vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını önemli ölçüde çözüme kavuşturacak sağlık merkezinin mahalleye hayırlı olmasını diliyorum. Merkezin yapımını üstlenen Roche'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ise konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depreminde Adıyaman il genelinde yıkılan ve ağır hasarlı konutların yanında sağlık tesislerimizde de ciddi yıkım ve hasar meydana geldi. Merkez Varlık Mahallemizde 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde oluşan hasar nedeni ile hizmet verilemiyor. Bugün Roche firması ile imzaladığımız protokolle aile sağlığı merkezimiz yeniden inşa edilerek kısa sürede hizmete sunulacak. Merkezin yapımını üstlenen Roche yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

-"Ülkemizin yaralarının sarılması adına var gücümüzle çalışıyoruz"

Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko Adıyaman'da sağlık hizmetlerinin sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan büyük afetin ilk gününden bu yana resmi kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir iş birliği içerisinde hareket ediyor ve ülkemizin yaralarının sarılması adına var gücümüzle çalışıyoruz. 11 ilimizi kapsayan deprem bölgesindeki ihtiyaçları yakından takip ediyoruz. 6 Şubat'ta yaşanan depremde Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 Nolu Aile Sağlık Merkezi ne yazık ki hasar görmüştü. Tüm faaliyetlerimizle daha fazla hasta için daha fazla fayda sağlamayı misyon edinmiş bir şirket olarak Adıyaman'da sağlık hizmetlerinin sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak istedik. İnşa edilecek aile sağlık merkezinin tüm donanımlarıyla en kısa zamanda Adıyamanlı vatandaşlarımıza hizmet sunması için çalışacağız."