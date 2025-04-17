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Rize'de Yasadışı Avcılığa 91 Bin TL Ceza

Rize'de Yasadışı Avcılığa 91 Bin TL Ceza
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Rize'de 2024-2025 avcılık sezonu boyunca yapılan denetimlerde, yasadışı avcılık yapan 4 kişiye toplam 91 bin 561 TL para cezası kesildi. 6,5 ton su ürününe de el konuldu.

Rize'de 15 Nisan'da sona eren av sezonu boyunca yapılan denetimlerde yasadışı avlananlara toplam 91 bin 561 TL para cezası kesildi.

1 Eylül 2024 yılında başlayan av mevsimi 15 Nisan 2025 itibariyle sona erdi. Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denizlerin korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliği için av yasağının gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında başladığı belirtildi. Açıklamada, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan balıkçı tekneleri için su ürünleri avcılığının dönem boyu devam edebileceği kaydedilerek, toplamda 6 bin tonun üzerinde deniz ürünü avlandığını belirtildi. Açıklamada, "İlimizde 2024-2025 avcılık sezonu boyunca palamut, hamsi, istavrit ve diğer türler olmak üzere 6 bin 380 ton su ürünleri istihsali gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

2024-2025 avcılık sezonu tarımsal üretimin planlanması kapsamında bin 10 denetim yapıldığının altının çizildiği açıklamada, söz konusu denetimler sonucunda 4 kişiye toplam 91 bin 561 TL idari para cezası uygulandığı ve 6,5 ton su ürünlerine el konulduğu ifade edildi. - RİZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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