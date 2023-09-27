Rize'de coğrafi işaret tescilli Ayder balında üretim 2 tona ulaştı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda üretilen coğrafi işaret tescilli Ayder balında üretim bu sezon 2 tona yükseldi.

Ayder Yaylası Tarımsal ve Turizm Bal Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, AA muhabirine, Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki 2 bin rakım üzerinde yer alan Ayder ve diğer yaylalarda arıcıların, yılın üç ayı zor şartlarda bal ürettiğini söyledi.

Yaşar, Ayder balında verimin bu sezon arttığını belirterek, "Geçen sezon arıcılarımız 1,2 ton bal üretti. Bu sezon ise Ayder balında 2 ton üretim gerçekleştirildi. Özellikle coğrafi işaret aldıktan sonra Ayder balına talep arttı. Coğrafi işaret güven sağlıyor." dedi.

Balın analizinin Hacettepe Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde yapıldığını anlatan Yaşar, tüketicilere, kooperatifin coğrafi işaretli balları dışında Ayder balı satılmadığı uyarısında da bulundu.