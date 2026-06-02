Rize Ziraat Odası'ndan çay üreticilerine 'Hasada Ara Verelim' çağrısı

Rize'de yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte çay alım yerleri ve fabrikalarda yoğunluk başlayınca Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan bir çağrı yaparak "Çayı en iyi saklama koşulu dalında saklamaktır. Lütfen üretime ara verelim" dedi.

2026 yılı yaş sezonun açılmasıyla üreticiler çay bahçelerine girerek hasat işlemini gerçekleştirmeye başladı. Son yıllarda yaygınlaşan motorlu çay toplama makineleriyle birlikte hasadın hız kazanması ve üreticilerin de çayını bir anda bitirmek istemesi nedeniyle yoğunluk arttı. Hal böyle olunca da hem ÇAYKUR hem de özel sektör çay fabrikalarında izdiham meydana geldi.

Yoğunluğun azalması için üreticileri hasada ara vermeye davet eden Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan "Şu an yaşadığımız yoğunluk sürecini yalnızca tek bir şekilde atlatabiliriz. Çayı en iyi saklama koşulu dalında saklamaktır. Rizeli hemşehrilerim, değerli çiftçilerimiz lütfen üretime ara verelim. Azami şekilde ÇAYKUR kotaları kadar hasat yapalım ve bu süreci hep birlikte düzlüğe çıkaralım. Eğer biz kotalarımız kadar hasat yapmaz, işleme kapasitesinin üzerinde üretime devam edersek taban fiyatın altında alımlar gerçekleşecektir. Bölgenin alın teri ve emeği hiçe gitmektedir. Bu süreci üreticilerimiz 1-2 gün hasada ara vererek dengeleyebilir" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı