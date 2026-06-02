Haberler

Rize Ziraat Odası'ndan çay üreticilerine "Hasada Ara Verelim" çağrısı

Rize Ziraat Odası'ndan çay üreticilerine 'Hasada Ara Verelim' çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de yaş çay sezonunun başlamasıyla fabrikalarda yoğunluk oluştu. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, üreticilere çayı dalında saklamaları ve birkaç gün hasada ara vermeleri çağrısında bulundu.

Rize'de yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte çay alım yerleri ve fabrikalarda yoğunluk başlayınca Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan bir çağrı yaparak "Çayı en iyi saklama koşulu dalında saklamaktır. Lütfen üretime ara verelim" dedi.

2026 yılı yaş sezonun açılmasıyla üreticiler çay bahçelerine girerek hasat işlemini gerçekleştirmeye başladı. Son yıllarda yaygınlaşan motorlu çay toplama makineleriyle birlikte hasadın hız kazanması ve üreticilerin de çayını bir anda bitirmek istemesi nedeniyle yoğunluk arttı. Hal böyle olunca da hem ÇAYKUR hem de özel sektör çay fabrikalarında izdiham meydana geldi.

Yoğunluğun azalması için üreticileri hasada ara vermeye davet eden Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan "Şu an yaşadığımız yoğunluk sürecini yalnızca tek bir şekilde atlatabiliriz. Çayı en iyi saklama koşulu dalında saklamaktır. Rizeli hemşehrilerim, değerli çiftçilerimiz lütfen üretime ara verelim. Azami şekilde ÇAYKUR kotaları kadar hasat yapalım ve bu süreci hep birlikte düzlüğe çıkaralım. Eğer biz kotalarımız kadar hasat yapmaz, işleme kapasitesinin üzerinde üretime devam edersek taban fiyatın altında alımlar gerçekleşecektir. Bölgenin alın teri ve emeği hiçe gitmektedir. Bu süreci üreticilerimiz 1-2 gün hasada ara vererek dengeleyebilir" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar

Parti grubuna damga vuran an! Kendini tutamayıp ağzını bozdu
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi belli

Icardi'nin alternatifi belli! Yerine dünyaca ünlü bir başka golcü
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı

İki bakandan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Dikkat çeken dosya detayı
Sıfır Atık Festivali’ne geri sayım: Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak

"Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak"
Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız

Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Boynumuzun borcu, göz yummayız