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Rize'de av yasağının kalkmasıyla balıkçılar denize açıldı

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Rize'de av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek, havai fişekler ve meşalelerle denize açıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bereketli bir av sezonu geçmesini umut ettiklerini belirtti.

Rize'de av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek, havai fişekler ve meşalelerle denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül '00.00' itibariyle açıldı. Av yasağının kalkmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Rize'nin tüm limanlarından denize açılmadan önce eğlenceler düzenleyen balıkçılar havi fişekler ve meşalelerle denize açıldı. Geçtiğimiz yıl bereketli geçen av sezonunun ardından balıkçılar av yasağının kalkmasıyla bu yıl da devam etmesini umut ediyor.

"2024 -2025 sezonu bereketli geçsin"

2023 yılında 22 bin ton Rize'den balık avı yapıldığını bu yılın da bereketli geçmesini ümit ettiklerini ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "2024-2025 av sezonun açılış törenindeyiz. 2023 yılını 22 ton avla seneyi kapatmış olduk. Bu sene dua ediyoruz. 2024 -2025 sezonu bereketli geçsin. Kazasız belasız geçsin. Bol ve bereketli denizcilik ürünleri alalım. Hem bu işi yapan balıkçılarımız güzel kazansın hem de vatandaşlarımız bol ve bereketli balık yesinler. Vira bismillah diyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhsan Selim Baydaş rize Balıkçılık Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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