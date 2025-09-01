Rize'de Av Yasağı Sona Erdi, Balıkçılar Tezgahları Doldurdu

Rize'de denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Kent merkezindeki balıkçı tezgahlarında istavrit yoğunluğu gözlendi. Mezgit, sargan ve somon da tezgahları süsleyen diğer balıklar arasında yer aldı.

Kentte 35 yıldır balıkçılık yapan Nazım Öksüz, AA muhabirine, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Sezonun geçen sene güzel geçtiğini belirten Öksüz, bu yıl da beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Balıkçı Hakan Balyemez de sezonun ilk gününe istavritle başladıklarını anlattı.

Palamut ve hamsi sezonunu beklediklerine işaret eden Balyemez, "İnşallah bu sene bol ve bereketli geçecek. Halkımız ucuz şekilde balık yiyecek." dedi.