Rize'de Av Yasağı Sona Erdi, Balıkçılar Tezgahları Doldurdu

Rize'de Av Yasağı Sona Erdi, Balıkçılar Tezgahları Doldurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar denize açıldı ve tezgahlar istavrit, mezgit, sargan ve somon gibi taze balıklarla doldu. Balıkçılar, bu sezonun bol ve bereketli geçmesini umut ediyor.

Rize'de denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Kent merkezindeki balıkçı tezgahlarında istavrit yoğunluğu gözlendi. Mezgit, sargan ve somon da tezgahları süsleyen diğer balıklar arasında yer aldı.

Kentte 35 yıldır balıkçılık yapan Nazım Öksüz, AA muhabirine, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Sezonun geçen sene güzel geçtiğini belirten Öksüz, bu yıl da beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Balıkçı Hakan Balyemez de sezonun ilk gününe istavritle başladıklarını anlattı.

Palamut ve hamsi sezonunu beklediklerine işaret eden Balyemez, "İnşallah bu sene bol ve bereketli geçecek. Halkımız ucuz şekilde balık yiyecek." dedi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Ekonomi
Ali Koç'u zora sokacak ittifak: Güçlerini birleştiriyorlar

Ali Koç'u zora sokacak ittifak: Güçlerini birleştiriyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Uçak kalkıyor! Süper Lig devinin yeni yıldızı bu gece İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.