Rize'de Av Sezonu Başladı, Ancak Palamut Bulunamadı
Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle Rize'deki balık avının beklenen palamut ile başlamadığı belirtildi. Balıkçılar, tezgahlarda istarvit, mezgit gibi diğer balıkların bulunduğunu ifade etti.

15 Nisan 2025 tarihinde başlayan av yasağı 1 Eylül tarihinde sona erdi. Av sezonunun başlamasıyla Rizeli balıkçılar denize açıldı. Av sezonunun ilk günü olması nedeniyle az da olsa tezgahlara yerleşen balıklar vatandaşları da memnun etti. Beklenenin aksine palamutun çıkmadığı av sezonun ilk gününde tezgahlar istarvit, mezgit, barbun, sargan gibi balıklarla doldu.

Sezonun güzel başladığını dike getiren Balıkçı esnafı Yemen Çelik, "Daha yeni başladık. Umudumuz yüksek. Bu yıl hava sıcaklıkları biraz yüksek iklim şartlarına göre ama sanırım bu yıl balığın her çeşidi tezgahımızda olacak. İlk güne göre bugün gayet iyi. Bu akşam hemen hemen tam anlamıyla denize çıkılacak, yarın tezgahlarda palamut balığını da göreceğiz. Bugün henüz çıkmadığı için fiyatı hakkında pek bir bilgimiz yok ama fiyatının düşük olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

