Rize-Artvin havalimanını 2023'ün ilk dokuz ayında 777 bin 548 kişi kullandı

Rize-Artvin Havalimanı 2023'ün ilk 9 ayında gerçekleştirdiği uçuşları 777 bin 548 kişi kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 99 bin 501 kişi kullandı. Havalimanına Eylül ayında 696 uçak iniş ve kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı 1 Ocak Tarihinden 30 Eylül 2023 tarihine kadar geçen 9 aylık sürede toplamda 777 bin 548 kişi kullandı. - RİZE