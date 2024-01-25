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Rize-Artvin Havalimanında CAT-2 Işıklandırma Sistemine Geçiliyor

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Rize-Artvin Havalimanı, uçakların piste inişini kolaylaştıracak CAT-2 ışıklandırma standartlarına geçiyor. CAT-2 sistemi sayesinde görüş mesafesinin düşük olduğu zamanlarda uçakların pisti pas geçme oranı yüzde 80 azalacak.

Rize- Artvin Havalimanında CAT-2 ışıklandırma sistemine geçiliyor

RİZE - Rize-Artvin Havalimanı görüş mesafesinin düşük olduğu zamanlarda uçakların piste inişini kolaylaştıracak CAT-2 ışıklandırma standartlarına geçiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı, CAT-2 standartlarına yükseltiliyor. CAT-2 ışıklandırma sistemi ihale edildi. Uçakların havalimanına inebilmesi için 800 metre mesafe gerekirken, Rize-Artvin havalimanında CAT-2 sistemi sayesinde mesafe 300 metreye kadar düşürülecek. CAT-2 sistemiyle beraber havalimanına görüş mesafesinin düşük olduğu zamanlarda uçakların pisti pas geçme oranını yüzde 80 azaltmış olacak. Havalimanı uçuş iptallerinin azalmasına bu sayede katkı sağlayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rize-Artvin Havalimanı için müjdeyi duyuran AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu Konuşmasında şunları söyledi; havalimanının teknik donanımlarının takip edildiğinin altını çizen Mertoğlu, "Daha konfrolu hizmet için ikinci aletli iniş sistemi ve CAT-2 ışıklandırma sistemi ihale edilmiş, şubat ayında montaj çalışmalarına başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Artvin Rize Ulaşım Havacılık Teknoloji Politika Ekonomi Haberler

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