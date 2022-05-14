Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi - Haberler

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Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi

İhlas Haber Ajansı - Cengiz Yıldırım - Ekonomi
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Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi Rize-Artvin isimli THY'a ait yolcu uçağı ile İstanbul'dan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk sefer gerçekleşti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bugün resmi açılışı yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi.

Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi

Rize-Artvin isimli THY'a ait yolcu uçağı ile İstanbul'dan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk sefer gerçekleşti

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bugün resmi açılışı yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi.

İstanbul Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk sefer bugün saat 10.30'da gerçekleşti. 320 yolcusu ile piste inen THY uçağının isminin 'Rize-Artvin' olması dikkat çekerken, uçağı kullanan pilotun da Rize-Pazarlı Mustafa İnanç Ersoy olduğu öğrenildi.

İstanbul'dan Rize'ye gelen ilk yolcular mutluluklarını dile getirirken, böyle bir havalimanı ve eseri memleketlerine kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan uçağın ilk iniş anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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