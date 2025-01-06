Rezervasyon için kapora uygulaması yaygınlaşıyor

Bazı kafe ve restoranların rezervasyon için "kapora" isteme uygulaması yaygınlaşıyor. Uygulama sadece özel günler için değil sıradan günlerde de geçerli hale geldi. İşletmeler garantili gelir sağlamak amacıyla bu yöntemi tercih ederken, uygulama müşterilerin tepkisini çekiyor.

500 LİRADAN BAŞLIYOR

Uygulamayı hayata geçiren kafe ve restoranlar, rezervasyon için kişi başı 500 lira gibi sabit bir ücret talep ediyor. Bazı işletmeler ise seçilen menünün toplam tutarını peşin alırken; iptal durumunda ise çoğu işletme alınan ücreti geri iade etmiyor.