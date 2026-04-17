Hatay'da turfanda soğan hasadına başlandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde turfanda soğan hasadına başlandı ve 122 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Hasat sürecinin sorunsuz ilerlediği belirtiliyor.

Verimli topraklarında yıl içerisinde birden fazla ürünün yetiştirildiği Amik Ovası'nda, turfanda soğan hasadına başlandı.

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cünedioğlu, AA muhabirine, turfanda soğandan bu yıl 122 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.

Şu an için hasatta sıkıntı yaşanmadığını belirten Cünedioğlu, verimin de iyi olduğunu ifade etti.

Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Reşit Kaya da hasadın yaklaşık 45 gün süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Okula bıçakla girmeye çalışırken polis tarafından böyle yakalandı

Okul önünde bekleyen polis son anda fark edip böyle müdahale etti
Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın mesajı damga vurdu: Toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın sözleri damga vurdu

Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu

Ani ölümü şüpheli bulundu

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak
Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor