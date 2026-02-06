Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem

Güncelleme:
Bireysel yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euroya kadar olan gümrük muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle kaldırıldı. Yeni düzenleme, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

  • 30 euroya kadar olan gümrük muafiyeti yurt dışı bireysel alışverişlerde kaldırıldı.
  • Gümrük Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle, belirli belgelere sahip firmaların basitleştirilmiş usul talepleri kabul edilecek.
  • Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bireysel alışverişlerde uzun süredir uygulanan 30 euroya kadar olan gümrük muafiyeti resmen kaldırıldı. Karara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlük süreci başlatıldı.

Yayımlanan tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, belirli koşulları sağlayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların, eşya için yaygın basitleştirilmiş usul talep etmeleri halinde başvurularının kabul edileceği hükme bağlandı.

30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Düzenlemenin yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilirken, uygulamanın Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Resmi Gazete kararı şu şekilde:

"MADDE 1- 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)'nin 3 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nin 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirlenen koşulları sağlayan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi olanlar tarafından eşyaları için yaygın basitleştirilmiş usul talep edilmesi halinde, bu talep eşyanın yukarıda belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın kabul edilir."

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bir Temu muz vardı oda gitti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

