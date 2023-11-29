Rekor üstüne rekor geliyor! Altın, dolar ve euro tarihi zirvesini yeniledi

Yükselişini sürdüren dolar, euro ve altın her gün yeni bir kırmaya devam ediyor. Dolar 28,95 ile, euro 31,94 ile, altının gramı ise 1.907 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın üçüncü gününe de yükselişle başlayan 3 yatırım aracı da rekor tazeledi.

DOLAR 29 LİRAYI AŞTI

Dolar kuru kritik eşik olan 29 lirayı aştı. Dün günü 28,91 seviyesinden tamamlayan kur, 29,07 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

EURO DA 32 LİRAYA RAMAK KALDI

Dolar gibi yükselişini sürdüren euro da günü 31,75'ten tamamlamıştı. Değer kazanmaya devam eden euro da bugün rekor tazeledi. Kur 31,94 ile tarihi zirvesini yeniledi.

GRAM 1.900 LİRAYI AŞARAK REKOR TAZELEDİ

ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri beklenenden önce düşürmeye başlayacağına yönelik beklentiler ve faiz artırımlarının sona erdiğine yönelik iddialarla altın güçlendi. Dünü 1.882 liradan tamamlayan altının gram fiyatı 1.900 lirayı aştı. Gram 1.907 lirayla rekor tazeledi.

DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM

Saat 10.30 itibarıyla dolar 28,94'ten, euro 31,82'den, altının gram fiyatı ise 1.902 liradan işlem görüyor.