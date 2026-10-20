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Rekabet Kurulu, Tarlak Yapı soruşturmasında nihai kararı 15 gün içinde açıklayacak

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Rekabet Kurulu, Tarlak Yapı İnş. Mad. San. AŞ. hakkındaki soruşturmada sözlü savunma toplantısını gerçekleştirdi. Şirket temsilcisi bulgulara itiraz etti; Kurul, hazır beton fiyatları ve personel maaşlarına ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.

Rekabet Kurulu, Tarlak Yapı İnş. Mad. San. AŞ. hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında, kurumun merkez binasında düzenlendi.

Algan, şirket hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, şirketin hazır beton satış fiyatlarını tespit etmek, arzı kontrol etmek, personel maaşlarını belirlemek ve çalışan ayartmama uygulamaları gibi konularda 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği kanaatine ulaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarlak Yapı İnş. Mad. San. AŞ hakkında 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesi ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca zikredilen eylemler bakımından ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanması gerektiği ve ihlal konusu faaliyetlerin yıllık gayrisafi geliri içindeki payının düşük olması hususunun 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hafifletici unsur olarak kabul edilebileceği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."

Şirket temsilcisi ise savunma yaparak bulgulara itiraz etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar daha erken alınırsa Rekabet Kurumunun internet sitesinde duyurulacak.

Kaynak: AA
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