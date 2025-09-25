Haberler

Rekabet Kurulu, Spotify Hakkında Soruşturma Başlattı

Güncelleme:
Rekabet Kurulu, Spotify'ın algoritmalarında ayrımcılık yapıldığı ve abonelik ücretlerinde yıkıcı fiyatlama uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma açma kararı aldı. Soruşturma, Spotify’ın müzik eserlerini sıralama ve öneri algoritmalarındaki potansiyel ayrımcılığı ile fiyatlandırma politikalarını inceleyecek.

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkındaki iddialara yönelik soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma, 'ayrımcılık' ve 'yıkıcı fiyatlama' olmak üzere iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak. Bu kapsamda, Spotify'ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek. Spotify'ın, Türkiye'de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
