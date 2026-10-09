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Rekabet Kurulu, optik pazarında ESSI-LUX soruşturmasını taahhütlerle sonuçlandırdı

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Rekabet Kurulu, ESSI-LUX soruşturmasını taahhütlerle sonuçlandırdı. Şirket üç yıl Atasun'u kayırmama, iki yıl bazı lens sözleşmelerinde münhasır alım şartı koymama taahhüdü verdi; Kurul Polisan Kansai Boya'nın Kansai Paint tarafından devralınmasına da izin verdi.

Rekabet Kurulu, optik pazarında faaliyet gösteren EssilorLuxottica S.A. (ESSI-LUX) hakkındaki soruşturmayı taahhütleri kabul ederek tamamladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, ESSI-LUX'un ilgili kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma yürütüldüğü anımsatıldı.

Yürütülen soruşturmanın teşebbüs tarafından sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulunca kabul edilerek bağlayıcı hale getirilmesiyle sonuçlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ESSI-LUX, üç yıl süreyle Atasun'a yaptığı markalı güneş gözlüğü ve markalı optik çerçeve satışlarında Türkiye'deki diğer optisyenlere sunulan indirimlerden farklı bir indirim sunmamayı, üç yıl süreyle markalı güneş gözlüğü ve markalı optik çerçeve satışları bakımından düzenleyeceği dönemsel kampanyaları sadece Atasun'un katılımına uygun olabilecek kondisyonlarla dizayn etmemeye devam edeceğini ve bu yolla diğer perakendeci rakiplerine kıyasla Atasun'u kayırmamaya devam edeceğini taahhüt etmektedir."

Açıklamada, teşebbüsün iki yıl süreyle Türkiye'deki optisyenlere sunulan oftalmik lens ve cam kesme makinelerinin birlikte satıldığı paket sözleşmelerinde yer alan cam alım taahhüdü süresinin azami 18 ayla sınırlandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyi üstlendiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"ESSI-LUX, iki yıl süreyle, oftalmik lens satışına ilişkin olarak optisyenlerle imzalayacağı sözleşmelere, optisyenlerin münhasıran ESSI-LUX'tan alım yapmak zorunda olmadıklarını açıkça belirten bir hüküm eklemeyi, iki yıl süreyle oftalmik lens satışına ilişkin imzalayacağı yeni sözleşmelerde kontak lens alımlarına yönelik indirim imkanı sağlamayacağını, üç yıl süreyle ESSI-LUX cam kesme makinelerindeki lens sayaçları üzerinden Atasun'un rakibi optisyenlere ilişkin elde ettiği verileri Atasun ile paylaşmamaya devam edeceğini taahhüt etmektedir."

Öte yandan, Kurul, Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Kansai Paint Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine de izin verdi.

Kaynak: AA
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