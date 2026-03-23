Yumuşak Şeker Sektöründe Marka Hakkında Soruşturma Açıldı
Rekabet Kurulu, yumuşak şeker sektöründe faaliyet gösteren bir marka hakkında soruşturma açtı. Şirketin, pazar hakimiyetini kötüye kullanarak rekabeti engellediği ve rakiplerini dışladığı iddia ediliyor.
Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre; şirket hakkında ocakta başlatılan ön araştırma, karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma; firmanın, yumuşak şeker pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili pazardaki rekabeti engellediği, rakiplerini dışladığı, satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına ilişkin açıldı.