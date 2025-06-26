Rekabet Kurulu'ndan Tekfen Holding'e Ceza

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Rekabet Kurulu, Tekfen Holding'in hisselerinin devralınmasına yönelik işlemin izne tabi olduğuna karar verdi ve Can Grubu'na yaklaşık 11 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Rekabet Kurulu, Tekfen Holding'in hisselerinin devralınmasına yönelik işlemin izne tabi olduğuna hükmederek, hissedar Can Grubu'na yaklaşık 11 milyon lira idari para cezası verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Tekfen hisselerinin devralınmasına yönelik işlemin izne tabi olduğuna hükmedildi.
Bu kapsamda, Tekfen'in hissedarı olan Can Grubu'na, henüz incelemesi devam eden devir işleminin sonucunu beklemeden, izin alınmış gibi hareket etmesi sebebiyle yaklaşık 11 milyon liralık idari para cezası uygulandı.
Tekfen'in tek kontrolünün devralınması işleminin Kurulun nihai kararına kadar hukuken geçerli olmadığına, ARY Holding ve içerisinde bulunduğu ekonomik bütünlükle Can Grubu'nun, Tekfen'in kontrolünü devralma ihtimalini doğurabilecek herhangi işlemde ve eylemde bulunmaması gerektiğine karar verildi.
Başvuru konusu işleme ilişkin olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık teşkil edip etmediği yönündeki incelemelerin devam ettiği ve incelemelerin tamamlanmasının ardından karar verileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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