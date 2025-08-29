Rekabet Kurulu'ndan Sinema Pazarında Adil Rekabet Kararı

Rekabet Kurulu, sinema işletmeciliği ve film dağıtımı pazarında faaliyet gösteren Mars Entertainment Group AŞ (MARS) ile aynı ekonomik bütünlük içinde film dağıtımı gerçekleştiren Cj Enm Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ (CJ ENM) hakkında yürütülen soruşturmanın, alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulun, MARS ile aynı ekonomik bütünlük içinde film dağıtımı gerçekleştiren CJ ENM hakkında, sinema filmi gösterim hizmetleri pazarındaki hakim durumunu dağıtım pazarında kötüye kullanıp kullanmadığı iddiasıyla soruşturma başlattığı anımsatıldı.

Soruşturmada, özellikle MARS'ın kendi dağıttığı filmlere avantaj sağladığı, bu durumun ise üçüncü taraf film dağıtıcılarının pazara erişimini kısıtladığı ve dışlanmalarına yol açtığı iddialarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, Kurulun, soruşturmayı, şirketlerin sunduğu taahhütler çerçevesinde sonlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, sunulan taahhütlere ilişkin şu bilgiler verildi:

"MARS bünyesindeki CGV MARS tarafından dağıtımı yapılan filmler, vizyondaki ilk haftalarında MARS sinemalarında en fazla yüzde 20'lik koltuk kapasitesi ile yer bulacak. Böylece, üçüncü taraf dağıtıcıların filmleri en az yüzde 80 oranında izleyiciye ulaşabilecek. Filmlerin sonraki haftalarda vizyonda kalıp kalmaması seyirci talebine göre belirlenecek. Ortalama izleyici sayısı, doluluk oranı, talep edilen filmler arasında olup olmaması ve seyirci ilgisinin devam edip etmediği gibi 4 kriterden en az ikisini karşılayan filmler, dağıtıcısı kim olursa olsun vizyonda kalmaya devam edecek."

Ayrıca, yüksek seyirci potansiyeline sahip lokasyonlarda da üçüncü taraf filmlere yer verileceği aktarılan açıklamada, programlamada seyirci tercihlerinin esas alınacağı ve tüm dağıtım firmalarına objektif ve eşit muamele yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, MARS'ın vizyon programlamasında kendi dağıtım faaliyetinden sorumlu CGV MARS yetkililerinin süreçlere dahil olmasını engelleneceği belirtilerek, "CJ ENM'in taahhütleri ise MARS ile arasındaki ekonomik bağa rağmen kendi dağıttığı filmlere ayrıcalık tanınmasını engellemeye yönelik oldu. Bu sayede, MARS ile CJ ENM arasındaki ilişkinin üçüncü taraf dağıtıcılarla eşit bir ticari ilişki seviyesinde kalması güvence altına alındı. Sunulan taahhütlerin kabulü ile sinema salonlarında adil rekabetin ve seyirci tercihine dayalı film çeşitliliğinin güvence altına alınması ve üçüncü taraf dağıtımcıların pazara erişimi korunarak tekelleşme riskinin önlenmesi amaçlanıyor." ifadeleri kullanıldı.