Rekabet Kurulu'ndan Önemli Devralma Onayları

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Huzur Radyo TV AŞ'nin tek kontrolünün TWDC FTA Medya Eğlence ve Ticaret Limited Şirketi aracılığıyla nihai olarak The Walt Disney Company tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Bally's Corporation'ın bağlı ortaklıkları aracılığıyla Intralot SA üzerinde tek kontrolü elde etmesi işlemi uygun bulundu.

Astrazeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait 4 ürüne ilişkin ruhsat haklarının Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Piyasada bir marka altında satılan "demir-glisin-sülfat kompleksi" içeren tıbbi ürünler ve Türkiye dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki ilgili tüm varlıkların tek kontrolünün, Teofarma Srl tarafından UCB Pharma GmbH ve UCB grubunun bir parçası olan diğer teşebbüslerden devralınması işlemi uygun görüldü.

LumiThera Inc'in Valeda iş kolunun tek kontrolünün Alcon Inc'in iştiraki Alcon Research LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.