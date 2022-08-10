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Rekabet Kurulu'ndan elektrikli skuter firmasına soruşturma

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Rekabet Kurulu'ndan elektrikli skuter firmasına soruşturma

REKABET Kurulu, elektrikli skuter firması 'Martı' hakkında tabi olduğu kanun maddelerini ihlal edip, rekabeti önleyici faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

REKABET Kurulu, elektrikli skuter firması 'Martı' hakkında tabi olduğu kanun maddelerini ihlal edip, rekabeti önleyici faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 21 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantısında, elektrikli skuter firması 'Martı' hakkında rakiplerini dışlayıcı faaliyetlerde bulunduğu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Firma hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Rekabet Kurulu Ekonomi Haberler

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