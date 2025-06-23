Rekabet Kurulu'ndan Elektrikli Otomobil Reklamlarına Ceza

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Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun 92 dosyada mevzuata aykırı bulduğu reklamlar için toplam 15.8 milyon TL idari ceza verdiğini duyurdu. Elektrikli otomobillerin menzil bilgileri gibi yanıltıcı içeriklere dikkat çekildi.

TİCARET Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca mevzuata aykırı bulunan 92 dosyada reklam durdurma ile birlikte 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. 12 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen 358 sayılı Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu toplantısında, ağırlıklı olarak elektrikli otomobillere ilişkin reklamlar başta olmak üzere toplam 103 dosya değerlendirmeye alınmıştır. Bu dosyalardan 92'si mevzuata aykırı bulunmuş, bu kapsamda reklam durdurma cezası ile birlikte, toplam 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası uygulanmasına ve 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alınmasına karar verilmiştir" denildi. Kurulun 2025 yılının ilk yarısındaki çalışmalarına ilişkin yapılan genel değerlendirmede, toplam incelenen dosya sayısının 838, mevzuata aykırı bulunan dosya sayısının 753, toplam uygulanan idari para cezası tutarının 141,1 milyon TL olduğu belirtildi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL REKLAMLARINDA ÖNE ÇIKAN SORUNLAR

Elektrikli otomobil reklamlarında son dönemde öne çıkan sorunların aktarıldığı açıklamada, "?Araçların menzil bilgilerini laboratuvar koşullarında elde edilen WLTP verileri ile sunduğu, bu bilgileri gerçek kullanım koşullarını yansıtmadan, yanıltıcı biçimde tanıttığı tespit edilmiştir. Tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla; menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiği reklamda açıkça belirtilmelidir. ?Gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceği net şekilde ifade edilmelidir. ?Hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisi tüketiciyle paylaşılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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