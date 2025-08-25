Rekabet Kurulu'ndan AKÇANSA ve KAVÇİM'e Soruşturma

Rekabet Kurulu, Ordu ve çevresinde çimento üretimi ve satışıyla ilgili AKÇANSA ve KAVÇİM'e, pazar kısıtlamaları ve fiyat tespiti iddialarıyla soruşturma açılmasına karar verdi. Ayrıca, KAVÇİM'in bayileri de soruşturmaya dahil edildi.

Rekabet Kurulu, Ordu ve çevre illerinde çimento üretimi ile satışı pazarına yönelik bölge/müşteri kısıtlaması uygulamak, yeniden satış fiyatını tespit etmek ve bayileri arasındaki kartele iştirak etmek gibi nedenlerle AKÇANSA ve KAVÇİM çimentoya soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ordu ve çevre illerinde çimento üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren Adoçim Çimento Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (AKÇANSA), Aşkale Çimento Sanayii Türk AŞ, Kavçim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (KAVÇİM), Oyak Çimento Fabrikaları AŞ ve Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma neticesinde, AKÇANSA ve KAVÇİM'e soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında, AKÇANSA bakımından bölge/müşteri kısıtlaması uygulamak ve yeniden satış fiyatını tespit etmek, KAVÇİM bakımından ise yeniden satış fiyatını tespit etmek ve bayileri arasında kurulan kartele iştirak etmek suretiyle ilgili kanunun ihlal edildiği iddiaları inceleniyor.

Ayrıca KAVÇİM bayileri olan Acar Taahhüt İşleri İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cesurlar Grup Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Doyaroğlu Mühendislik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin fiyat tespiti, işçi ücretlerinin tespiti ve bölge/müşteri paylaşımına ilişkin bir anlaşma içinde oldukları iddialarıyla yürütülen soruşturmaya taraf olarak eklenmesi kararlaştırıldı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
