Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 19 teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Soruşturma açılan firmalar arasında Abdi İbrahim, AstraZeneca ve Panasonic Elektronik gibi ünlü şirketler de bulunuyor.

Rekabet Kurulu, 19 firma hakkında soruşturma açtı! Aralarında ünlü markalar da var

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilaç sektöründe ve diğer bazı sektörlerde faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

ÜNLÜ FİRMALAR LİSTEDE

Soruşturma açılan firmalar arasında Abdi İbrahim, AstraZeneca ve Panasonic Elektronik gibi ünlü şirketler de bulunuyor.

Soruşturma açılmasına karar verilen şirketler şunlar: