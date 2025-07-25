Rekabet Kurulu, Herbalife Soruşturmasını Sonlandırdı

Rekabet Kurulu, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi sektöründe doğrudan satış yöntemiyle faaliyet gösteren Herbalife hakkında yürütülen soruşturmanın, alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun firma hakkında yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Şirket hakkında, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak iddialarıyla yürütülen soruşturma neticesinde, teşebbüsün yeniden satış fiyatlarını belirlediğine yönelik bulguya ulaşılmadı.

Kurul, soruşturmayı, şirketin yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtlaması ve bu satıcılara reklam yasağı getirmesi uygulamaları yönünden sunulan taahhütler çerçevesinde sonlandırdı.

Herbalife, ürünlerin çevrim içi pazaryerlerinde yeniden satıcılar tarafından satılmasına ve bu satıcıların arama motoru reklamlarından yararlanmasına yönelik herhangi bir engel getirmeyeceğini taahhüt etti.

İdeal kahvaltı grubu ürünlerinin kapsam dışında tutulduğu taahhüt, şirketçe belirlenen objektif koşulları sağlayan çevrim içi pazaryerleri açısından uygulanacak.