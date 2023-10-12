Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Pınar Su Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Pınar Su hakkında ürün fiyatlarını birlikte tespit ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, ürün fiyatlarını birlikte tespit ettiği iddiasıyla Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Kurumun resmi internet sayfasında yer alan duyuruda, Rekabet Kurulunun ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmada elde edilen bulgular Kurulun 21 Eylül 2023 tarihli toplantısında görüşüldüğü ve Erikli Su ile Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak anılan teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına ile karar verildiği bildirildi.

İki firmanın ceza alıp almayacağı yapılacak soruşturma sonucunda belli olacak. - İSTANBUL