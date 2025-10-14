Rekabet Kurulu, EMT Elektronik ve Micro Systemation Hakkında Soruşturma Toplantısı Düzenledi

Rekabet Kurulunca, EMT Elektronik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Micro Systemation AB hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, söz konusu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturma sürecinde yapılan incelemede, EMT ve MSAB hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiğine yönelik herhangi bir bilgi ve/veya bulguya rastlanmadığına, bu çerçevede idari para cezası verilmemesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine ulaşıldığı kaydedildi.

Şirket temsilcileri de soruşturma heyetinin görüşü dahilinde karar verilmesini talep etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Kararın, daha erken alınması durumunda, Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.