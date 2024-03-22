Rekabet Kurulu devreye girdi! Yemeksepeti'ne soruşturma başlatıldı

'Yemeksepeti' isimli çevrimiçi yemek siparişi servisinin, platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6'ncı maddesini ihlal ettiği iddialarına ilişkin Rekabet Kurulu'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın gerekçesi olarak 'kendi kurye hizmetini zorunlu tutma ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırma' gösterildi.