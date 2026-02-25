Rekabet Kurulu 19 özel okul hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, özel okul ücretleri ile bu okulların yemek, kitap ve kıyafet gibi yan ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik yürütülen ön araştırma neticesinde, 19 özel okul hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, eğitimin, bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en temel alanlardan biri olduğu, beşeri sermayenin niteliğinin yükseltilmesi, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşması, uluslararası rekabet gücünün ve toplumsal refahın artırılmasına katkı sunduğu belirtildi.

Nitelikli ve erişilebilir eğitim olanaklarına sahip rekabetçi pazar yapısının tesis edilmesinin, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile Türkiye'nin beşeri sermayesinin etkin biçimde geliştirilmesi bakımından önemine işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda söz konusu pazardaki rekabetin tesisi, başta öğrenciler ve veliler olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının haklarının korunması ile pazarda adil, şeffaf ve etkin rekabetin sağlanması bakımından kritik adım niteliği taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, son yıllarda özel okul işletmeciliği alanında faaliyet gösteren okulların sunduğu eğitim, yemek, kitap, kırtasiye, okul kıyafeti ve diğer hizmetlere ilişkin fiyat düzeylerinde yaşanan artışlar hakkında Kuruma pek çok şikayetin geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu şikayetler, özellikle eğitim ücretlerinin belirlenmesi ile kıyafet, yemek, kırtasiye temini gibi yan ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılması ve buna bağlı olarak velilere anılan türdeki hizmetlerin belli yerlerden temini zorunluluğunun getirilmesi hususlarında yoğunlaşmıştır. Kurum kayıtlarına intikal eden şikayet başvuruları doğrultusunda Kurulca ön araştırma yapılmasına karar verilmiş olup, ilgili ön araştırma kapsamında okul kayıt fiyatlarında yüksek oranlı artışlar gerçekleştirildiği, yemek, kitap, kırtasiye, okul kıyafeti ve benzeri yan hizmet kalemlerinde aşırı fiyat uygulandığı, bazı yan hizmetlerin sunumunun eğitim hizmetine fiilen bağlandığı ve bu hizmetlerin belirli satış kanalları üzerinden teminine yönelik yönlendirmeler yapıldığı yönündeki iddialar incelenmiştir."

Açıklamada, ön araştırma neticesinde elde edilen deliller çerçevesinde Kurulca 19 özel okul hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

"Soruşturma, eğitim maliyetlerinin şeffaf ve denetlenebilir olması adına kritik bir adım"

Sektörde adil rekabetin sağlanmasının veliler ve öğrenciler için olası etkilerine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim pazarında adil rekabetin sağlanması, fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesi ve velilerin kitap, yemek gibi ek ürün ve hizmetleri daha uygun fiyatlarla alternatif satış yerlerinden temin edebilmesi anlamına geliyor. Bu soruşturma, eğitim maliyetlerinin şeffaf ve denetlenebilir olması adına kritik bir adım. Bağlama uygulaması, bir hizmetin satışını, başka bir ürünün veya hizmetin satın alınması şartına bağlanmasıdır. Bu durum, tüketicinin alternatif yerlerden daha uygun fiyatla alışveriş yapabilme özgürlüğünü kısıtlar."

Bu kapsamda hakkında soruşturma açılan özel okullar şöyle sıralandı:

"Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ, Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ, Bahçeşehir Okulları AŞ, Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., Bil Eğitim Kurumları AŞ, Bilnet Eğitim Kurumları AŞ, Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ, Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ, İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti., Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., Okyanus Eğitim Kurumları AŞ, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi, Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Uğur Okulları AŞ, Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.