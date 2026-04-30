Red Bull Uçuş Günü'ne 1223 takım başvurusunu tamamladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos Pazar günü Kadıköy'ün Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek Red Bull Uçuş Günü, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Etkinlik için şu ana kadar 1223 takım başvurusunu tamamladı.

Tasarımlarını sisteme yükleyen ekipler arasından seçilecek 40 takım, kendi tasarladıkları ve insan gücüyle çalışan uçuş makineleriyle rampadan denize süzülmeye çalışacak.

Bu yıl "Uçuş Serbest" temasıyla gerçekleşecek Red Bull Uçuş Günü'nde takımlar uçuş mesafelerinin yanı sıra, yaratıcılıkları, kostümleri, tasarladıkları araçlar ve sahne performanslarıyla da jüri karşısına çıkacak.

Hayal gücünün ön planda olduğu etkinlikte ekipler, hazırladıkları konseptlerle Caddebostan sahilinde festival atmosferi yaratacak.

Dörder kişiden oluşan ekiplerin yarışacağı etkinlikte kontenjan yalnızca 40 takımla sınırlı olacak.

Başvuru sürecinin devam ettiği organizasyonda ekipler, uçuş makinelerinin çizimlerini ve konseptlerini yükleyerek değerlendirme sürecine dahil oluyor.

Başvurular, 7 Haziran'a kadar Red Bull Uçuş Günü'nün internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

İlk kez 1992'de Avusturya'nın başkenti Viyana düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, bugüne kadar dünya genelinde 185'ten fazla kez gerçekleştirildi.

Türkiye'de ise daha önce 2008, 2010, 2013, 2019 ve 2022 yıllarında düzenlenen etkinlik, yaratıcı uçuş makineleri, eğlenceli takım şovları ve unutulmaz anlarla hafızalarda yer etti.