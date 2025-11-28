Haberler

Red Bull Rap Trivia'nın Dördüncü Bölümünde Ünlü İsimler Yarıştı

Red Bull’un YouTube müzik kanalı Red Bull Miksteyp'te yayınlanan Red Bull Rap Trivia'nın dördüncü bölümünde, oyuncular Helin Kandemir, Onur Seyit Yaran, Melis İşiten ve Bora Akkaş konuk oldu. Yarışmada, rap kültürü üzerine sorulara yanıt verilirken eğlenceli anlar yaşandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull'un video paylaşım platformu YouTube'da hayata geçirdiği ilk müzik kanalı Red Bull Miksteyp'te yer alan yarışma formatı Red Bull Rap Trivia'nın dördüncü bölümü yayınlandı.

Sunuculuğunu Heja'nın üstlendiği programa, oyuncular Helin Kandemir, Onur Seyit Yaran, Melis İşiten ve Bora Akkaş katıldı.

Konuklar, rap kültürüne ilişkin sorulara cevap verirken, bölüm boyunca mizah ve sürprizlerle dolu bir yarışma atmosferi yaşandı.

Red Bull Rap Trivia, sezon boyunca müzik ve popüler kültür dünyasının sevilen isimlerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
