Red Bull Formulaz Tahta Araba Yarışı Rize'de Başlıyor

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Red Bull'un geleneksel tahta araba yarışı etkinliği Formulaz, 24 Ağustos'ta Rize'nin Tunca beldesinde gerçekleştirilecek. Yarış, el emeğiyle üretilmiş tahta arabalarla 1000 metrelik zorlu parkurda yapılacak ve katılımcılar keskin virajlar, engeller ve sürprizlerle dolu bir yarış deneyimi yaşayacak.

Red Bull'un geleneksel tahta araba yarışı etkinliği Formulaz, 24 Ağustos'ta Rize'de gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde bu yıl 15'inci kez düzenlenecek etkinlikle bölgeye özgü kültürel mirası yeni nesillere taşıyan Red Bull Formulaz, tahta arabaları yeni pistiyle buluşturacak.

Sadece el emeğiyle üretilen tahta arabalarla 1000 metrelik zorlu parkurda gerçekleştirilecek yarış, 24 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Yarışmacılar; keskin virajlar, çuvallarla oluşturulan engeller, saman balyaları, rampa atlayışları ve yerel sürprizlerle dolu parkurda en hızlı ve yaratıcı şekilde bitiş çizgisine ulaşmak için ter dökecek.

Her bir tahta aracın sadece çivi veya vidayla monte edilebildiği, motor ya da dış destekle çalışan hiçbir mekanizmanın kullanılmasına izin verilmeyen yarışta, ustalık ve cesaret ön planda olacak.

Red Bull'un eğlenceyle işlevselliği buluşturan ruhunu yansıtan Red Bull Formulaz, özgün formatıyla her yıl binlerce izleyiciyi Tunca'nın yokuşlarına çekiyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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