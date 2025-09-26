Red Bull 64 Bars’da M Lisa Rüzgarı

Red Bull 64 Bars, yeni bölümünde söz yazarı ve prodüktör M Lisa'yı dinleyicilerle buluşturdu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, rap sahnesinin dikkati çeken isimlerini konuk eden Red Bull 64 Bars, nakaratsız ve tekrarsız 64 satırlık performanslarla yeni sezonuna devam ediyor.

Türkçe rap sahnesinin yeteneklerini buluşturan Red Bull 64 Bars'ın yeni bölümünde, rap müziğin yükselen isimlerinden M Lisa enerjisi ve güçlü anlatımıyla performans sergiliyor.

Kariyerinin başında olan M Lisa, 2023'te "Araba", "Ellerim Boş" ve "Damlalar" single'larıyla dikkati çekerken, 2024'te çıkardığı ilk albümü "MONA LISA"nın ardından "Salına Salına" şarkısıyla müzikseverlerle buluşarak, Red Bull 64 Bars sahnesinde yer aldı.

Bölümün prodüktörlüğünü, hem MC hem de prodüktör kimliğiyle Türkçe rap sahnesinin önemli isimlerinden biri olan da Poet üstlenirken, M Lisa'nın performansına da eşlik etti.

Bölüm, Red Bull Miksteyp YouTube kanalında yayımlanırken, Red Bull 64 Bars'ın birinci sezon dahil tüm bölümlerine internet sitesinden erişilebiliyor.