Real Madrid, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı bir fon şirketine karşı açtığı davayı kaybetti

MADRi İspanya'nın Real Madrid Kulübü, bir sponsorluk anlaşmasının feshedilmesinden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait fon şirketi Mubadala'ya karşı açtığı 400 milyon avroluk tahkim davasını kaybetti.

MADRi İspanya'nın Real Madrid Kulübü, bir sponsorluk anlaşmasının feshedilmesinden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait fon şirketi Mubadala'ya karşı açtığı 400 milyon avroluk tahkim davasını kaybetti.

Real Madrid Kulübü, Santiago Bernabeu Stadı'nın yeniden yapılanması sonrasında stadyuma ismini vermek ve birkaç sezon sponsor olmak için Mubadala ile 2014'te imzaladığı anlaşmanın, ilk projede değişiklik yapıldığı gerekçesiyle 2017'de iptal edilmesi sonrasında bu fon şirketine karşı 2018 yılında Paris Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Mahkeme, yaklaşık 4 yıl süreyle tarafların sunduğu tezleri bir yıl boyunca değerlendirdikten sonra, İspanyol petrol şirketi Cepsa'yı kontrol eden Interntional Petroleum Investment Company'i (IPIC) bünyesine katan Birleşik Arap Emirliklerine ait Mubadala'yı haklı buldu.

Santiago Bernabue Stadı'nın yeniden yapılanmasıyla ilgili ilk sunulan ve stadyum yanında büyük bir otel ve alışveriş merkezi yapılmasını öngören proje, sözleşme şartlarının yerine getirilmediği gerekçesiyle Madrid Yüksek Mahkemesi tarafından Şubat 2015'te iptal edilmiş, bunun ardından Mubadala şirketi, Real Madrid ile olan sözleşmeden çekildiğini açıklamıştı.

Real Madrid ise yapılan değişikliklerin ardından 2017'de Madrid Belediyesi'ne projeyi onaylatmış ve şu anda büyük bir kısmı tamamlanan inşaata başlamıştı.