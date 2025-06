Ray Sigorta, Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2025 Listesinde

Ray Sigorta, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan " Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2025" listesinde yer almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ray Sigorta kurum kültürü ve uygulamalarıyla çalışanlarının refahını, kariyer gelişimlerini ve yaratıcılıklarını desteklemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ray Sigorta, Great Place To Work Enstitüsü'nün " Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2025" listesinde yer alarak, "Great Place To Work" sertifikası ile ödüllendirildi.

Yapılan değerlendirme, çalışanların kendi kurumlarına dair algıları doğrultusunda ölçümlenen güven endeksi skorları ve kurumun çalışan odaklı uygulamaları göz önünde bulundurularak yapılıyor.

Şirket, geçen yıl Great Place to Work Enstitüsü tarafından, çalışanların fikirlerinin değer gördüğü, inovasyonu organizasyon kültürüne entegre eden ve dijital dönüşümde öne çıkan iş yerlerine verilen "Best Workplaces Innovation By All 2024" listesinde de yer almıştı.

"Bu ödül, bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, insanı merkeze koyan bir kurum kültürüne sahip olduklarını belirtti.

Erdoğan, çalışanlarının refahını, mutluluğunu ve kariyer gelişimlerini desteklemenin en temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu kültürü sadece söylemde değil, günlük iş yapış biçimimize, liderlik yaklaşımımıza ve karar alma süreçlerimize de yansıtarak sürdürüyoruz. Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde bir kez daha yer almak, bu yaklaşımımızın somut bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Gerek ücret politikalarıyla gerekse sundukları yan haklarla çalışan deneyimi konusunda sektörlerinde çıtayı yükseltmekten gurur duyduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elbette bu başarı, sadece insan kaynakları politikalarının değil, tüm yönetim kadrolarımızın ve her bir çalışanımızın katkısıyla şekillenen ortak bir sonuç oldu. Ray Sigorta olarak, güvene ve şeffaflığa dayalı çalışma ortamımızı daha da güçlendirmeye, çalışan deneyimini her açıdan iyileştirmeye ve kurum içi bağlılığı artırmaya hız kesmeden devam edeceğiz. İşveren markamızın her geçen yıl daha da güçlenmesi ile sadece şirketimizin değil, sektörümüzün de gelişimine katkı sunduğumuza inanıyoruz. Bu ödül, bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor."