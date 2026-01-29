Haberler

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, ramazan öncesinde kuru gıda sektörünün temsilcileriyle görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kuru gıda sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek ramazan öncesinde temel gıda ürünlerine erişimin sürekliliğini, fiyat istikrarını ve tüketici haklarını korumak için alınabilecek tedbirleri değerlendirdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kuru gıda sektörünün temsilcileriyle ramazan öncesinde temel gıda ürünlerine erişimin sürekliliği, piyasaların düzenli işleyişi, fiyat istikrarının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesine yönelik alınabilecek tedbirleri değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gürcan başkanlığında kuru gıda sektörünün temsilcileriyle Bakanlığın ev sahipliğinde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, sektörün mevcut durumunun, ihtiyaç ve beklentilerinin, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ayrıntılı şekilde ele alındığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz ve makul fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla arz temel gıda ürünlerine erişimin sürekliliği, piyasaların düzenli işleyişi, fiyat istikrarının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesine yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil ve makul fiyatlarla erişimini temin etmek, piyasa istikrarını korumak ve tüketicilerimizin haklarını gözetmek amacıyla ilgili tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

Türkiye'nin en büyük rafinerilerinden! Şiddetli patlama meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez

Tartışma yaratan görüntü: Buna izin veren...
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar