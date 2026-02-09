Ramazan öncesi kritik adım! Tavuk ihracatı resmen durduruldu
Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesi kritik bir adım attı. Bakanlık, tavuk üreticileri ve satıcılarının fiyatları yüzde 15 artırmasının ardından tavuk ihracatını resmen durdurdu.
- Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatını bugün itibarıyla durdurdu.
- İhracatın durdurulması, iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındı.
- Tavuk üreticileri ve satıcıları, Ramazan öncesi fiyatlara yüzde 15 zam yaptı.
Tavuk üreticileri ve satıcıları, Ramazan öncesi fiyatlara yüzde 15 zam yaptı. Bu kararın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İHRACAT RESMEN DURDURULDU
Ticaret Bakanlığı söz konusu zam kararının ardından dikkat çeken bir hamlede bulundu. Bakanlık, tavuk ihracatını bugün itibarıyla resmen durdurdu.
İÇ PİYASADA ARZIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Yapılan açıklamada, söz konusu kararın iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındığı belirtildi.
İLAVE TEDBİRLER ALINABİLİR
Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.