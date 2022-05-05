Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl'e yoğun ilgi - Haberler

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Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl'e yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl'e yoğun ilgi

Trabzon'un ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 5 günlük bayram tatilinde hava durumunun yer yer sağanak yağışlı ve ara ara güneşli olduğu Uzungöl yerli ve yabancı misafirlerinin ağırlarken, turizm merkezine 10 binin üzerinde araç girişi yaşandı.

Uzungöl'deki oteller, kafeler ve restoranlar yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile müşterilerine hizmet verirken, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve Arap ülkelerinden gelen yerli ve yabancı turistler güzel bir bayram tatili geçirdi. Adrenalin tutkunları hava şartları elverdiği ölçüde yamaç paraşütü yapma şansı da yakalarken, yaşanan bayram hareketliliği turizmcileri yaz sezonu öncesi umutlandırdı.

Uzungöldeki işletmeciler, Uzungöl'ü ziyaret etmek isteyen ve tatilini Doğu Karadeniz Bölgesinde yapmak isteyen yerli turistler için şimdiden erken rezervasyon yapmalarının önerisinde bulundu. - TRABZON

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı, Uzungöl, Trabzon, Turizm, Ekonomi, Haberler

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