Haberler

Ramazan Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret talep edilmeyecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Şehir içi toplu taşıma bayramda ücretsiz

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 20 Mart Cuma saat 00.00'dan 22 Mart Pazar gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
