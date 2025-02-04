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Radisson Otel Grubu, 2024'te 300'den Fazla Yeni Otel Açtı

Radisson Otel Grubu, 2024'te 300'den Fazla Yeni Otel Açtı
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Radisson Otel Grubu, 2024'te 300'den fazla yeni otel açılışı gerçekleştirdi ve toplamda 40 bin 'anahtar' ekledi. Grup, EMEA ve APAC bölgelerinde birçok yeni pazara girdi, önemli şehirlerdeki otellerle portföyünü genişletti.

Radisson Otel Grubu, 2024'te gerçekleştirdiği açılışlarla portföyünü genişletmeyi sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Radisson Otel Grubu, 2024'te 300'den fazla yeni imza ve açılış gerçekleştirirken, marka portföyüne yaklaşık 40 bin "anahtar" ekledi.

2018'deki tanıtımından bu yana "Radisson Collection" markası, 2024'te yaklaşık 70 otele ulaştı ve önemli destinasyonlarda portföy büyümesi gerçekleştirdi. Paris ve Madrid'de ilk; Riyad'da üçüncü Radisson Collection tesisinin imzalanması, Roma ve Srinagar'da "amiral gemisi" otellerin açılması, gelişmeler arasında yer aldı.

Şirketin Paris'teki Radisson Collection oteli, Louvre Müzesi ve Le Marais bölgesine çok yakın konumdaki miras koruma statüsündeki "Haussman" binasında yer alıyor. Madrid'deki Radisson Collection oteli ise prestijli Canalejas bölgesindeki önemli caddelerden Alcala üzerindeki "Generali" binasında hizmete girecek.

Radisson Otel Grubu, PPHE Hotel Group'la işbirliği yaparak geçen mayısta "art'otel" konseptli London Hoxton'ın kapılarını açtı. Londra'nın Hoxton bölgesinde yer alan otel, çağdaş kent sanatçılarından "DFace" lakaplı Dean Stockton'ın sanat eserlerini son teknoloji tasarımla birleştiriyor. Grup, bu yıl Roma'da bir art'otel tesisi açarak markanın İtalya'daki ilk açılışını gerçekleştirecek.

EMEA ve APAC portföyüne 20'den fazla otel eklendi

Radisson Blu geçen yıl, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ve Asya-Pasifik'teki (APAC) portföyüne 20'den fazla otel ekledi. Bu büyüme içinde, Fas'ın Kazablanka gibi ünlü şehirlerinde gerçekleştirilen açılışlar ve imzalar da bulunuyor. Grup, Gine'nin başkenti Konakri'de kısa süre önce açtığı otelle, yeni bir pazara girişinin yanı sıra Batı Afrika'da genişleme hedefinin ilkine imza attı.

Radisson RED; Danang (Vietnam), Berlin (Almanya), Auckland (Yeni Zelanda), Viyentiyan (Laos) ve Abuja (Nijerya) dahil birçok yeni pazara açıldı. Galway kentinin yeni bölgesi Crown Square'de şehir merkezine yakın bir konumda yer alan Radisson RED Galway'in açılmasıyla, marka, İrlanda'da ilk kez faaliyete geçti. Patong Plajı yakınındaki Radisson RED Phuket Patong Beach ise markanın Tayland'daki ilk açılışı oldu.

İlk kez 2020'de tanıtılan Radisson Individuals, APAC bölgesinde en hızlı büyüyen markalardan biri haline geldi. 2024'te portföyüne Hindistan'ın Udaipur ve Güney Delhi'nin Saket bölgesini ekleyen grup, 15 yeni otel açılışına imza attı. Grup, EMEA bölgesinde ise Umman, Sardinya, Türkiye, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde genişleyerek büyüdü. İngiltere'de Surrey ve Bolton'daki açılışlarla güçlenen marka, özellikle Bolton Wanderers Futbol Kulübünün merkezinde konumlanan oteliyle, Kuzey Batı İngiltere'de varlığını güçlendirdi.

Yıl sonuna doğru grup, orta ölçekli yaşam tarzı markası "prizeotel"i, "Prize by Radisson" olarak yeniden markalaştırdı. Gdansk (Polonya) ve Berlin'de (Almanya) duyurulan yeni oteller, markanın büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası oldu. Faaliyette ve geliştirilmekte olan 150'den fazla tesisiyle Radisson Otel Grubu, Mauritius'taki mevcut otel portföyüne de eklemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Küresel Geliştirme Başkanı Elie Younes, 2024'te yaşanan küresel jeopolitik değişimlere rağmen, misafirleri ve yatırımcıları olmak üzere iki temel müşteri gruplarına sundukları kesintisiz hizmet ve kararlılıkla, başarılı bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Younes, "2025 yılında da mevcut segment ve ortaklıklarımızı geliştirmenin yanı sıra yeni iş alanları arayarak tüm paydaşlarımız için daha fazla olanak ve fırsat yaratmaya devam edeceğiz. Güvenleri ve destekleriyle başarımızı mümkün kılan ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve özverili ekiplerimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

Radisson Otel Grubu, her pazar için doğru marka ve çözümler oluşturarak, bu yıl da stratejik coğrafyalarda genişlemeye devam etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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