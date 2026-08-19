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Putin'den Zarar Gören Lojistik İçin Yeniden İnşa Talimatı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna saldırılarında zarar gören lojistik ve depolama altyapısının yeniden inşası için özel bir program hazırlanması talimatı verdi. Putin, ekonominin yaptırımlara rağmen istikrarlı olduğunu ve büyümenin yüzde 1 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna saldırılarında zarar gören lojistik ve depolama altyapısının yeniden inşa edilmesi için hükümete özel bir program hazırlama talimatı verdi.

Putin, başkent Moskova'da Rus yetkililerle ülke ekonomisindeki gelişmelere dair bir toplantı yaptı.

Rusya'daki lojistik ve depolama kapasitesinin saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü belirten Putin, ülkedeki ticaret altyapısının buna rağmen istikrarlı şekilde çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Putin, söz konusu altyapının devletin de katılımıyla yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade ederek "Bu kapsamda hükümetten ilgili özel bir program hazırlamasını istiyorum. Zarar gören tesislerin yeniden inşasının teknolojik açıdan gelişmiş, yeni bir düzeyde gerçekleştirilmesi gerekiyor." dedi.

Ekonomik büyüme hızının, yaptırımların yanı sıra sanayi ve altyapı tesislerine yönelik saldırılardan da etkilendiğini aktaran Putin, buna rağmen saldırıların ülkeye zarar verdiğini ancak kritik sonuçlara yol açmadığını kaydetti.

Rus ekonomisindeki görünüme de değinen Putin, ekonomiye ilişkin verilerin sınırlı ancak olumlu bir seyir izlediğini ve ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 1 seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA
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