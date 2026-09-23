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Putin'in temsilcisi Dmitriyev, AB'de akaryakıt fiyatlarını enerji kısıtlamalarına bağladı

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Putin'in özel temsilcisi Dmitriyev, AB'de artan akaryakıt fiyatlarının enerji kısıtlamalarına işaret ettiğini savundu. Dmitriyev, paylaşımında AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel'in 'Bir litre benzinin 3 avro olması, uygun fiyatlı ulaşımın sonu anlamına geliyor' sözüne yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Avrupa Birliği'nde (AB) artan akaryakıt fiyatlarının enerji kısıtlamalarının başlamasına işaret ettiğini savundu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından AB'de artan akaryakıt fiyatlarına ilişkin paylaşım yaptı.

AB'de uygun fiyatlı ulaşımın sona erdiğini belirten Dmitriyev, "Bu, Avrupalı bürokratların sürekli yanlış enerji kararları nedeniyle enerji kısıtlamalarının başlaması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Dmitriyev, paylaşımında Almanya için Alternatif (AfD) Eş Genel Başkanı Alice Weidel'in, "Bir litre benzinin 3 avro olması, uygun fiyatlı ulaşımın sonu anlamına geliyor." ifadesine de yer verdi.

Avrupa'da enerji ve akaryakıt maliyetleri, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle yeniden gündeme gelmişti.

Kaynak: AA
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