Putin'in seferberlik ilanı sonrası araç sahipleri diken üstünde! Akaryakıt zam gelmesi bekleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah kısmi seferberlik ilan ettiklerini duyurdu. Ukrayna'daki savaşın gidişatını da değerlendiren Putin, "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüz korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil." dedi.

BRENT PETROL FİYATI 94 DOLARA YAKLAŞTI

Bu hareket, savaşın yeni bir boyut kazanacağı ve uzayabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. Piyasalar da istikrarsızlığın süreceği mesajını alınca hareketlenmeye başladı. Şubat ayında savaşın başlamasından sonra 140 dolarlara kadar çıkan brent petrol, geçtiğimiz hafta 89 dolarlara kadar düşmüştü. Brent petrol, Vladimir Putin'in Rusya'da kısmi bir askeri seferberlik ilan etmesinin ardından arzda daha fazla kesinti olacağı endişeleri üzerine neredeyse yüzde 3 artışla varil başına 93 doların üzerine çıktı.

ZAM BEKLENİYOR

Bu gelişmenin ardından brent petrolün verdiği tepki, akaryakıta zam gelebileceği şeklinde yorumlandı. Geçen günlerde petroldeki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim gelmişti. Bu kez de kısa bir süreç içerisinde akaryakıta zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin : 19,23 TL

Motorin : 23,07 TL

LPG : 10,62 – 11,07 TL