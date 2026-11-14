Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fonu haftanın en çok kazandıran fonu oldu

Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fonu haftanın en çok kazandıran fonu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bu hafta yatırım fonlarında en yüksek getiri, yüzde 40,45 yükselişle Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'un oldu. Emeklilik fonlarında ise Garanti Emeklilik ve Hayat'ın temettü ödeyen şirketler hisse senedi fonu yüzde 4,55 ile haftanın en fazla kazandıranı oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 40,45 yükselişle Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,55 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek)
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,34976
|40,45
|PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,001926
|33,10
|DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|169,213295
|30,16
|ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
|0,259242
|28,84
|DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|73,279143
|28,45
|ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,437342
|25,16
|ONE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,923335
|24,57
|PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,287661
|24,55
|MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|1,832293
|22,19
|PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
|0,00266
|18,54
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,208247
|4,55
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,399461
|4,45
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,545977
|4,40
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,374797
|4,29
|ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|2,171368
|4,23
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,665754
|4,21
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,587891
|3,91
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|2,64124
|3,83
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,846045
|3,81
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,253867
|3,75
Kaynak: AA