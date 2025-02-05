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PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

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PTT, emekli vatandaşlara özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında PTT, emeklilere özel olarak kargo ve kurye işlemlerinde %20 indirim sağlayacak yeni bir kampanya başlattı.

Ptt, emekli vatandaşlara özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekliler kargo ve kurye gönderimlerinde %20 indirim fırsatından yararlanabilecek. Emekliler için büyük kolaylık sağlayan bu avantajdan yararlanmak için en yakın PTT şubesine gitmek yeterli.

EMEKLİLER, KURYE VE KARGO HİZMETLERİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM HAKKI KAZANDI
KAMPANYA ŞARTLARI

  • Emekliler, T.C. Kimlik Numaraları ile ayda en fazla 5 kez bu indirimden faydalanabilecek.
  • İndirim, yalnızca yurt içi standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerinde geçerli olacak.
  • Ek hizmetler ve ambalaj malzemeleri kampanya kapsamında değil.
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
PTT
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