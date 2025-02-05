PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Ptt, emekli vatandaşlara özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekliler kargo ve kurye gönderimlerinde %20 indirim fırsatından yararlanabilecek. Emekliler için büyük kolaylık sağlayan bu avantajdan yararlanmak için en yakın PTT şubesine gitmek yeterli.

EMEKLİLER, KURYE VE KARGO HİZMETLERİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM HAKKI KAZANDI

KAMPANYA ŞARTLARI