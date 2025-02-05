PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı
PTT, emekli vatandaşlara özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında PTT, emeklilere özel olarak kargo ve kurye işlemlerinde %20 indirim sağlayacak yeni bir kampanya başlattı.
Ptt, emekli vatandaşlara özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekliler kargo ve kurye gönderimlerinde %20 indirim fırsatından yararlanabilecek. Emekliler için büyük kolaylık sağlayan bu avantajdan yararlanmak için en yakın PTT şubesine gitmek yeterli.
EMEKLİLER, KURYE VE KARGO HİZMETLERİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM HAKKI KAZANDI
KAMPANYA ŞARTLARI
- Emekliler, T.C. Kimlik Numaraları ile ayda en fazla 5 kez bu indirimden faydalanabilecek.
- İndirim, yalnızca yurt içi standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerinde geçerli olacak.
- Ek hizmetler ve ambalaj malzemeleri kampanya kapsamında değil.