PTT AŞ, 'Yabani Meyveler-3' Temalı Posta Pullarını Satışa Sundular

PTT AŞ, yeni 'Yabani Meyveler-3' konulu resmi posta pullarını 5 lira ile 210 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Pullar, PTT iş yerlerinde ve 'www.filateli.gov.tr' internet adresinde temin edilebilir.

Ptt AŞ tarafından "Yabani Meyveler-3" konulu resmi posta pulları tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yabani Meyveler-3" konulu pullar, 5 lira, 10 lira, 35 lira, 100 lira ve 210 lira bedelle satışa çıkarıldı.

Resmi posta pullarının PTT iş yerlerinde, şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışına başlandı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
