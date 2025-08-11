PTT AŞ, 'Yabani Meyveler-3' Temalı Posta Pullarını Satışa Sundular
PTT AŞ, yeni 'Yabani Meyveler-3' konulu resmi posta pullarını 5 lira ile 210 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Pullar, PTT iş yerlerinde ve 'www.filateli.gov.tr' internet adresinde temin edilebilir.
Ptt AŞ tarafından "Yabani Meyveler-3" konulu resmi posta pulları tedavüle sunuldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yabani Meyveler-3" konulu pullar, 5 lira, 10 lira, 35 lira, 100 lira ve 210 lira bedelle satışa çıkarıldı.
Resmi posta pullarının PTT iş yerlerinde, şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışına başlandı.
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi