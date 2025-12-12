PTT'den 185. yıl dönümüne özel pul sergisi

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ( Ptt AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, pul koleksiyonculuğu ve kültüründe kurumun kilit rol aldığını belirterek, "Ptt ailesi olarak bizler de hem yurt içinde hem de uluslararası alanda milyonlarca insana ulaşan geniş hizmet yelpazemiz içinde tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

Ptt ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonunun işbirliğiyle milli ve uluslararası yarışmalarda altın madalya alan, filatelist koleksiyonlarının sergilendiği "Ptt 185 Yaşında Pul Sergisi" açıldı.

Ptt Pul Müzesi'ndeki açılışa, PTT AŞ Genel Müdürü Gülten ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Ziya Ağaoğulları katıldı.

Gülten, burada yaptığı konuşmada, PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan serginin, PTT Pul Müze'sinde gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

PTT'nin Türkiye'deki pul kültürünün merkezinde yer aldığını dile getiren Gülten, "İlk pul basımı hem ülkemizin posta hizmetlerinde hem de ulusal kimliğin inşasında özel bir anlam taşımaktadır. 1863 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde basılan ilk posta puluyla haberleşmede önemli bir standartlaşma sağlanmış, uluslararası posta ağlarına entegrasyonun yolu açılmıştır." dedi.

Gülten, posta pullarının, devlet yapısının ve düzenli haberleşme sisteminin simgesi olduğuna işaret ederek, pullarda yer alan motif ve tasarımların dönemin estetik anlayışını yansıttığını ifade etti.

Posta pullarını ülke tarihini, doğasını, kahramanlarını ve değerlerini yansıtan sessiz bir elçi olarak gördüklerini söyleyen Gülten, "PTT ailesi olarak bizler de hem yurt içinde hem de uluslararası alanda milyonlarca insana ulaşan geniş hizmet yelpazemiz içinde tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Filateli hizmetimiz de bu noktada PTT'mizin kurumsal hafızasını, milli kimliğini ve kültürel misyonunu en güçlü şekilde yansıtan alanların başında yer alıyor." diye konuştu.

"Bu şirketin bir ruhu var"

Gülten, PTT'nin filatelistlerle birlikte, sanatsal değerleri gelecek yıllara taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Dünyanın bütün posta idareleri kendi ülkelerinin sanatsal, kahramanlık konularını ele aldıkları pullarıyla bir sanat faaliyeti gerçekleştirirken filatelistler de bu sanat faaliyetlerini yürütmenin çabası içinde yer alıyorlar. Filatelistler posta idaresinin özünü oluşturuyor. Sadece dağıtım işlemleri, devlet işlerini vatandaşlara ulaştırmak değil, bu şirketin bir ruhu var, 185 yıldır yaşayan, gelişen bir ruhu var. Bu ruhun tamamını da filatelistler oluşturuyor."

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Ağaoğulları da Türkiye'de düzenlenen sergiler ve Türkiye pul politikasının çağın gerekliliklerine uygun geliştirilmesi sürecinde PTT Genel Müdürlüğünün destekleyici yaklaşımının önemli yer tuttuğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Gülten ve beraberindekiler kurdele keserek, serginin açılışını yaptı.